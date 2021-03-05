ABD’de çelik ithalat izinleri Şubat ayında %19,7 düştü

Cuma, 05 Mart 2021 11:59:50 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi (SIMA) verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında çelik ithalat izni başvuruları aylık %19,7 düşüş fakat yıllık %28,4 artışla 1.764.409 mt oldu.

Şubat ayında ithalat için verilen yassı mamul izinleri aylık %27,1 artışla 692.648 mt, uzun mamul izinleri aylık %8,2 düşüşle 303.409 mt, boru izinleri aylık %3,1 artışla 217.711 mt ve yarı mamul izinleri aylık %56,8 düşüşle 454.248 mt seviyesinde kaydedildi.

2021 yılının Şubat ayında en fazla ithalat izni başvurusunda bulunan ülkeler arasında 416.937 mt ile Kanada, 256.510 mt ile Brezilya, 236.632 mt ile Meksika, 195.799 mt ile Güney Kore ve 82.792 mt ile Japonya yer alıyor.