﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Mart ayında %36,8 arttı

Pazartesi, 10 Mayıs 2021 09:45:33 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, bu yılın Mart ayında ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Şubat ayına kıyasla %36,8 ve 2020 yılı Mart ayına kıyasla %11,5 artışla 101.655 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 74,9 milyon $ ve önceki yılın Mart ayında kaydedilen 83,9 milyon $’a kıyasla 109,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği pazar, Şubat ayında kaydedilen 34.862 mt ve 2020 yılı Mart ayında kaydedilen 47.660 mt’a kıyasla 51.892 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 44.702 mt ile Kanada takip ederken, 1.000 mt ve üzeri ihracat yapılan başka bir ülke olmadı.


Etiketler: ticaret  yassı ürünler  ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  levha  ABD  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

11  May

ABD’nin sıcak sac ihracatı Mart ayında %36,8 arttı
06  May

ABD’nin teneke levha ithalatı Mart ayında %19,2 arttı
05  May

ABD’nin rulo levha ithalatı Mart ayında %2,8 arttı
28  Nis

ABD’nin galvanizli sac ithalatı Mart ayında %43,1 arttı
12  Nis

ABD’nin rulo levha ithalatı Şubat ayında %1,5 arttı