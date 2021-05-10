ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Mart ayında %36,8 arttı

Pazartesi, 10 Mayıs 2021 09:45:33 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, bu yılın Mart ayında ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Şubat ayına kıyasla %36,8 ve 2020 yılı Mart ayına kıyasla %11,5 artışla 101.655 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 74,9 milyon $ ve önceki yılın Mart ayında kaydedilen 83,9 milyon $’a kıyasla 109,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği pazar, Şubat ayında kaydedilen 34.862 mt ve 2020 yılı Mart ayında kaydedilen 47.660 mt’a kıyasla 51.892 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 44.702 mt ile Kanada takip ederken, 1.000 mt ve üzeri ihracat yapılan başka bir ülke olmadı.