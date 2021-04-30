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ABD’nin takım çeliği ihracatı Şubat ayında %51,4 arttı

Cuma, 30 Nisan 2021 09:52:55 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, bu yılın Şubat ayında ABD’nin takım çeliği ihracatı, Ocak ayına kıyasla %51,4 ve 2020 yılı Şubat ayına kıyasla %79,5 artışla 7.906 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 8,3 milyon $ ve 2020 yılı Şubat ayında kaydedilen 7,4 milyon $’a kıyasla 12,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 4.789 mt ve 2020 yılı Şubat ayında kaydedilen 3.350 mt’a kıyasla 7.157 mt ile Meksika oldu. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: Kuzey Amerika  ticaret  ABD  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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