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ABD’nin mekanik boru ithalatı Kasım ayında %4,8 arttı

Cuma, 22 Ocak 2021 09:29:54 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Kasım ayında ABD’nin mekanik boru ithalatı, Ekim ayına kıyasla %4,8 artış fakat önceki yılın aynı ayına kıyasla %37,3 düşüşle 28.624 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 35,9 milyon $’a ve 2019’un Kasım ayında kaydedilen 70,1 milyon $’a kıyasla, 38 milyon $ oldu.

Kasım ayında ABD en fazla mekanik boru ithalatını, Ekim ayında kaydedilen 11.566 mt’a ve önceki yılın Kasım ayında kaydedilen 8.138 mt’a kıyasla, 12.003 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı 2.569 mt ile Meksika, 2.494 mt ile Almanya, 2.227 mt ile Vietnam ve 2.144 mt ile Hindistan takip etti.


Etiketler: borular  Kuzey Amerika  boru  ith/ihr istatistikleri  ABD  ticaret  |  benzer haberler »


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