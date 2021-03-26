ABD’nin çelik ithalatı Şubat ayında %22 düştü

Cuma, 26 Mart 2021 11:30:50 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, bu yılın Şubat ayında ABD’nin toplam çelik ithalatı Ocak ayına kıyasla %22 düşüş ve yıllık bazda %24,7 artışla 1.714.034 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise, Ocak ayında kaydedilen 1,65 milyar $’a ve 2020 yılı Şubat ayında kaydedilen 1,31 milyar $’a kıyasla 1,62 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında, ABD en fazla çelik ithalatını 468.161 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı 228.925 mt ile Meksika, 217.049 mt ile Brezilya, 209.198 mt ile Güney Kore ve 69.621 mt ile Türkiye takip etti.

Ürün gruplarına göre, Şubat ayında yarı mamul ithalatı, Ocak ayında kaydedilen 1.051.215 mt’a ve 2020 yılının Şubat ayında kaydedilen 137.539 mt’a kıyasla 407.973 mt oldu. Söz konusu ayda yassı mamul ithalatı, Ocak ayında kaydedilen 544.826 mt’a ve 2020 yılının Şubat ayında kaydedilen 631.939 mt’a göre 731.960 mt seviyesinde kaydedildi. Şubat ayında uzun mamul ithalatı, Ocak ayında kaydedilen 330.416 mt’a ve 2020 yılının aynı ayında kaydedilen 311.231 mt’a kıyasla 294.929 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 211.272 mt’a ve 2020 yılının Şubat ayında kaydedilen 236.678 mt’a kıyasla 224.005 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, Şubat ayında ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının, Ocak ayında kaydedilen %15’e ve Ocak-Şubat döneminde kaydedilen %17’ye kıyasla %18 olduğu tahmin ediliyor.