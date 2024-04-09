ABD’nin çelik ihracatı Şubat ayında aylık %8,9 yükseldi

Salı, 09 Nisan 2024 09:16:10 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ülkenin aylık çelik ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %8,9 ve yıllık %6,8 artışla 761.900 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 1,25 milyar $’a ve 2023 yılının Şubat ayında kaydedilen 1,24 milyar $’a kıyasla 1,33 milyar $ oldu.

ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı Şubat ayında aylık %52,4 ve yıllık %5,1 düşüşle 332.968 mt olurken Meksika’ya yapılan ihracat ise aylık %12,9 ve yıllık %19,5 artışla 379.604 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 6.206 mt ile Belçika, 4.579 mt ile Avustralya, 3.299 mt ile Hindistan, 2.505 mt ile Çin ve 1.933 mt ile Almanya oldu.

Ayrıca Şubat ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 120.541 mt ile galvanizli sac, 92.999 mt ile sıcak rulo sac, 90.125 mt ile boyuna kesme levha, 59.897 mt ile soğuk rulo sac ve 41.774 mt ile rulo levha oldu.