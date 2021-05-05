ABD’nin dış ticaret açığı Mart ayında 74,4 milyar $’a yükseldi

Çarşamba, 05 Mayıs 2021 09:59:55 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, Mart ayında ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın, Şubat ayında kaydedilen 70,5 milyar $’a kıyasla 3,9 milyar $ artışla 74,4 milyar $ olduğunu açıkladı.

Mart ayında ülkenin mal ve hizmet ihracatı, Şubat ayına kıyasla 12,4 milyar $ artışla 200 milyar $ oldu. Mart ayında gerçekleştirilen ithalat ise, Şubat ayında kaydedilen ithalata kıyasla 16,4 milyar $ artış göstererek 274,5 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Mart ayında mal ve hizmet ticareti açığındaki artış, mal ticareti açığının 3,6 milyar $ artışla 91,6 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 300 milyon $ düşüşle 17,1 milyar $ olmasının bir sonucu.

2021 yılı Mart ayındaki mal ve hizmet ticaretindeki açık, 2020 yılının Mart ayındaki açığın 83,2 milyar $ veya %64,2 üstünde kaydedildi. İhracat, yıllık 21 milyar $ veya %3,5 azalırken; ithalat ise 62,2 milyar $ veya %8,5 artış kaydetti.

Mart ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (3,6 milyar $), Hong Kong (2,9 milyar $), Brezilya (1 milyar $), Singapur (600 milyon $) ve İngiltere (100 milyon $) ile ticaret fazlası ortaya çıkarken; Çin (36,9 milyar $), Avrupa Birliği (16,9 milyar $), Meksika (8,4 milyar $), Almanya (5,5 milyar $), Japonya (5,1 milyar $), Kanada (3,1 milyar $), İtalya (2,9 milyar $), Tayvan (2,6 milyar $), Hindistan (2,2 milyar $), Güney Kore (2,1 milyar $), Fransa (1,5 milyar $) ve Suudi Arabistan (100 milyon $’dan az) ile yapılan ticarette açık verildi.