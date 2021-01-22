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ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Kasım ayında %1,2 azaldı

Cuma, 22 Ocak 2021 09:56:01 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığının ihracat verilerine göre, Kasım ayında ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Ekim ayına kıyasla %1,2 düşüş fakat önceki yılın Kasım ayına kıyasla %6,9 artışla 28.830 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 30,1 milyon $ ve 2019 yılı Kasım ayında kaydedilen 30,4 milyon $’a kıyasla 30,6 milyon $ oldu.

Kasım ayında ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği pazar, Ekim ayında kaydedilen 14.731 mt ve 2019 yılı Kasım ayında kaydedilen 12.965 mt’a kıyasla 14.100 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 13.391 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1000 mt ve üzeri sıcak çubuk ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: uzun ürünler  ticaret  ABD  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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