ABD’nin hat borusu ithalatı Mart ayında %58,6 arttı

Pazartesi, 10 Mayıs 2021 09:35:02 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, bu yılın Mart ayında ABD’nin hat borusu ithalatı, Şubat ayına kıyasla %58,6 artışla ve 2020 yılının Mart ayına kıyasla %28,7 düşüşle 34.643 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 16,7 milyon $ ve 2020 yılının Mart ayında kaydedilen 52,6 milyon $’a kıyasla 30,7 milyon $ oldu.

Mart ayında, ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında yapılan 15.675 mt’a ve önceki yılın Mart ayında yapılan 13.474 mt’a kıyasla 17.646 mt ithalat yapılan Güney Kore olarak kaydedildi. Güney Kore’yi 5.547 mt ile Yunanistan, 4.586 mt ile Meksika, 1.925 mt ile Belarus ve 1.409 mt ile Ukrayna takip etti.