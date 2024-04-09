ABD’nin OCTG boru ithalatı Şubat ayında %10,5 arttı

Salı, 09 Nisan 2024 09:15:15 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %10,5 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %28,8 düşüşle 164.933 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 282,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yıl Şubat ayında kaydedilen 500,3 milyon $’a kıyasla 238,0 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 21.474 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 54.780 mt’a kıyasla 45.993 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 38.409 mt ile Tayland, 23.703 mt ile Tayvan, 19.370 mt ile Kanada ve 11.938 mt ile Avusturya takip etti.