﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin OCTG boru ithalatı Şubat ayında %10,5 arttı

Salı, 09 Nisan 2024 09:15:15 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %10,5 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %28,8 düşüşle 164.933 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 282,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yıl Şubat ayında kaydedilen 500,3 milyon $’a kıyasla 238,0 milyon $ oldu. 

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 21.474 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 54.780 mt’a kıyasla 45.993 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 38.409 mt ile Tayland, 23.703 mt ile Tayvan, 19.370 mt ile Kanada ve 11.938 mt ile Avusturya takip etti.


Etiketler: Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Ticaret İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak ayında %11,7 düştü

09 Nis | Çelik Haberler

ABD Güney Kore’den ithal OCTG boruya yönelik incelemenin nihai sonucunu açıkladı

09 Nis | Çelik Haberler

Türkiye Gazze’de süregelen saldırılar nedeniyle İsrail’e ihracat kısıtlaması getirdi

09 Nis | Çelik Haberler

ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yeniden düşüş kaydetti

08 Nis | Çelik Haberler

Kazakistan merkezli Qarmet boru üretimini artıracak

05 Nis | Çelik Haberler

Türk boru üreticileri indirimden çoğunlukla kaçınsa da bazıları agresif teklifler veriyor

04 Nis | Boru

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay, beklentiler temkinli

03 Nis | Boru

AB'nin diğer ülkelere ayırdığı sıcak rulo sac ithalat kotası doldu

03 Nis | Çelik Haberler

ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yıllık bazda gerilerken Kanada'da yükseldi

01 Nis | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla düştü

28 Mar | Boru