ABD’nin ticaret açığı Ekim ayında 63,1 milyar $’a yükseldi

Pazartesi, 07 Aralık 2020 14:53:48 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, Ekim ayında ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın, 62,1 milyar $ olan Eylül ayına kıyasla 1 milyar $ artışla 63,1 milyar $ olduğunu açıkladı.

Ekim ayında ülkenin mal ve hizmet ihracatı Eylül ayından 4 milyar $ fazla, 182 milyar $ oldu. Ekim ayında gerçekleştirilen ithalat, Eylül ayında kaydedilen ithalattan 5 milyar $ yüksek olarak 245,1 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ekim ayında mal ve hizmet ticareti açığındaki artış, mal ticareti açığının 600.000 $ artışla 81,4 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 400.000 $ düşüşle 18,3 milyar $ olmasını yansıtıyor.

2020 yılındaki mal ve hizmet ticaretindeki açık, 2019 yılındaki açığın 46,6 milyar $ veya %9,5 üstünde kaydedildi. 2020 yılında yapılan ihracat, bir önceki yıldan 345,9 milyar $ veya %16,4 düşükken; ithalat ise 299,4 milyar $ veya % 11,5 düşüş kaydetti.

Ekim ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (2,2 milyar $), OPEC (2,1 milyar $), Hong Kong (1,9 milyar $), İngiltere (1,3 milyar $), Suudi Arabistan (700 milyon $) ve Brezilya (500 milyon $) ile ticaret fazlası ortaya çıkarken, Çin (26,5 milyar $), Avrupa Birliği (15,7 milyar $), Meksika (11,8 milyar $), Japonya (5,7 milyar $), Almanya (5,2 milyar $), Güney Kore (3 milyar $), Tayvan (3 milyar $), Hindistan (2,6 milyar $), İtalya (2,5 milyar $), Kanada (1,3 milyar $), Fransa (900 milyon $) ve Singapur (100 milyon $’dan az) ile yapılan ticarette açık verildi.