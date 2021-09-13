ABD’nin teneke levha ithalatı Temmuz ayında %15,9 arttı

Pazartesi, 13 Eylül 2021 09:08:33 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %15,9 artışla ve geçen yılın Temmuz ayına kıyasla %3,8 düşüşle 75.804 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 67,8 milyon $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 73,8 milyon $’a kıyasla 81,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 17.942 mt’a ve geçen yılın Temmuz ayında kaydedilen 19.641 mt’a kıyasla 27.441 mt ile Hollanda oldu. Hollanda’yı, 18.372 mt ile Almanya, 8.577 mt ile Kanada, 7.215 mt ile Tayvan ve 7.118 mt ile Güney Kore takip etti.