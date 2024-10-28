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ABD’nin rulo levha ithalatı Ağustos’ta aylık %5,6 düştü

Pazartesi, 28 Ekim 2024 09:57:00 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %5,6 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %11,3 düşüşle 78.991 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 72,1 milyon $’a ve 2023 yılının Ağustos ayında kaydedilen 85,7 milyon $’a kıyasla 64,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 47.644 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 47.381 mt’a kıyasla 47.691 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 13.988 mt ile Güney Kore, 4.093 mt ile İsveç, 3.369 ile Hollanda ve 3.281 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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