ABD’nin teneke levha ithalatı Şubat ayında %33,6 yükseldi

Pazartesi, 08 Nisan 2024 09:28:59 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %33,6 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %19 düşüşle 51.715 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 66,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 114,9 milyon $’a kıyasla 86,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 11.380 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 30.472 mt’a kıyasla 18.259 mt ile Hollanda oldu. Hollanda’yı, 14.063 mt ile Almanya, 12.157 mt ile Kanada, 2.711 mt ile Güney Kore ve 1.853 mt ile İngiltere takip etti.