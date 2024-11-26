ABD’nin teneke levha ithalatı Eylül’de aylık %45,7 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %45,7 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %62,9 artışla 80.648 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 184,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 55,9 milyon $’a kıyasla 125,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 51.328 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 3.592 mt’a kıyasla 29.060 mt ile Almanya oldu. Almanya’yı, 27.396 mt ile Hollanda, 6.695 mt ile Türkiye, 6.023 mt ile Kanada, 5.535 ile Tayvan ve 2.481 mt ile Güney Kore takip etti.