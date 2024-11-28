ABD’nin teneke levha ihracatı Eylül’de aylık %5,3 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin teneke levha ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %5,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %12,2 düşüşle 4.218 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 5,3 milyon $’a ve 2023 yılının Eylül ayında kaydedilen 8,9 milyon $’a kıyasla 5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 1.256 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 1.917 mt’a kıyasla 1.262 mt ile Meksika oldu. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.