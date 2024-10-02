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İngiltere Çin’den ithal teneke levhaya antidamping soruşturması başlattı

Çarşamba, 02 Ekim 2024 14:29:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), Çin’den ithal teneke levhaya antidamping soruşturması başlattığını duyurdu.

Çin’den ithal söz konusu ürünün normal değerlerin altında satıldığı ve yerel sektörde maddi zarara yol açtığı gerekçesiyle Tata Steel UK Limited’in yaptığı başvuru üzerine soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Bununla birlikte soruşturmanın 1 Nisan 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacağı ve TRA’nın sektörün uğradığı maddi zararı değerlendirmek için 1 Nisan 2020 ve 31 Mart 2024 tarihleri arasındaki dönemi de inceleyeceği ifade edildi.

Söz konusu ürünler 7210 11 00 10, 7210 70 80 20, 7212 10 10 00, 7212 40 20 99, 7210 11 00 90, 7210 70 80 25, 7212 10 90 11, 7212 40 80 12, 7210 12 20 10, 7210 70 80 92, 7212 10 90 19, 7212 40 80 15, 7210 12 20 90, 7210 70 80 95, 7212 10 90 90, 7212 40 80 30, 7210 12 80 10, 7210 90 30 00, 7212 30 00 20, 7212 40 80 35, 7210 12 80 90, 7210 90 40 10, 7212 30 00 30, 7212 40 80 80, 7210 50 00 10, 7210 90 40 90, 7212 30 00 80, 7212 40 80 82, 7210 50 00 90, 7210 90 80 20, 7212 40 20 10, 7212 40 80 85, 7210 70 10 15, 7210 90 80 91, 7212 40 20 91, 7212 40 80 87, 7210 70 10 91, 7210 90 80 99, 7212 40 20 93, 7212 50 20 11, 7212 50 20 19 ve 7212 50 20 90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Teneke Yassı Ürünler İngiltere Avrupa Kota ve Vergiler 

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