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ABD’nin teneke levha ithalatı Temmuz’da aylık %114,8 yükseldi    

Pazartesi, 23 Eylül 2024 13:55:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre bu yılın Temmuz ayında ABD’nin teneke levha ithalatı, bir önceki aya kıyasla %114,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %98,3 artışla 114.397 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 83,58 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 105,12 milyon $’a kıyasla 159,06 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 1.668 mt’a kıyasla 32.632 mt ile Çin oldu. Çin’i 24.306 mt ile Almanya, 17.667 mt ile Hollanda, 8.875 mt ile Kanada, 7.610 mt ile Tayvan, 7.418 mt ile Türkiye, 5.727 mt ile Güney Kore ve 4.624 mt ile İspanya takip etti.


Etiketler: Teneke Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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