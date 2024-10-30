ABD’nin teneke levha ihracatı Ağustos’ta aylık %43,4 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin teneke levha ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %43,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %83,7 düşüşle 4.453 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 6,3 milyon $’a ve 2023 yılının Ağustos ayında kaydedilen 9,3 milyon $’a kıyasla 5,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 2.290 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 2.201 mt’a kıyasla 1.256 mt ile Meksika oldu. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.