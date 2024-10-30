 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin teneke levha ihracatı Ağustos’ta aylık %43,4 düştü

Çarşamba, 30 Ekim 2024 09:22:48 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin teneke levha ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %43,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %83,7 düşüşle 4.453 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 6,3 milyon $’a ve 2023 yılının Ağustos ayında kaydedilen 9,3 milyon $’a kıyasla 5,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 2.290 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 2.201 mt’a kıyasla 1.256 mt ile Meksika oldu. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Teneke Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

AB’nin Türkiye’ye ayırdığı organik kaplamalı sac ve filmaşin kotaları tükenmek üzere

30 Eki | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı Ağustos’ta aylık %2,62 yükseldi

25 Eki | Çelik Haberler

İngiltere Çin’den ithal teneke levhaya antidamping soruşturması başlattı

02 Eki | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ihracatı Temmuz’da aylık %17,4 arttı

26 Eyl | Çelik Haberler

İtalya’nın AB dışı ülkelerle toplam çelik ithalatı ve ihracatı Ocak-Temmuz döneminde geriledi

23 Eyl | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı Temmuz’da aylık %114,8 yükseldi    

23 Eyl | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ihracatı Haziran ayında %31,4 düştü

03 Eyl | Çelik Haberler

ABD Japonya’dan ithal teneke levhaya antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

18 Tem | Çelik Haberler

Türkiye filmaşin, kutu profil ve ray çeliğinde AB kotasını şimdiden doldurdu

03 Tem | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı Mart’ta aylık %18,9 yükseldi

29 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis