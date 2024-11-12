Tosyolı-Toyo teneke üretimi kapasite artışı projesinde deneme üretimine başladı

Dünya gazetesinde çıkan bir habere göre Türkiye merkezli çelik üreticisi Tosyalı Holding ve Japonya merkezli çelik üreticisi Toyo Kohan’ın bağlı kuruluşu olan Türk çelik üreticisi Tosyalı-Toyo, teneke üretim kapasitesini mevcut 325.000 mt’dan 650.000 mt’a çıkarmak için başladığı yaklaşık 200 milyon $’lık yatırım kapsamında deneme üretimine başladı. Şirket söz konusu yatırımla teneke ithalatını önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

Söz konusu kapasite artışının bu yıl sona ermeden devreye alınacağı belirtildi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere başlangıçta söz konusu kapasite artışı projesinin 2023 yılının sonunda devreye alınması planlanıyordu.

Yıllık 1,2 milyon mt haddeleme kapasitesine sahip Tosyalı-Toyo’nun ürün portföyünde teneke, galvanizli, boyalı, soğuk rulo, sıcak rulo ve asitli rulo sac yer alıyor.