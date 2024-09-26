ABD’nin teneke levha ihracatı Temmuz’da aylık %17,4 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre bu yılın Temmuz ayında ABD’nin teneke levha ihracatı, bir önceki aya kıyasla %17,4 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %18,8 düşüşle 6.387 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 5,5 milyon $’a ve 2023 yılının Temmuz ayında kaydedilen 8 milyon $’a kıyasla 6,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 924 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 2.312 mt’a kıyasla 2.290 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 1.556 mt ile Hindistan takip etti. Temmuz ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.