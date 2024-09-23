İtalya’nın AB dışı ülkelerle toplam çelik ithalatı ve ihracatı Ocak-Temmuz döneminde geriledi

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yapılan açıklamaya göre Ocak-Temmuz döneminde İtalya'nın AB dışındaki ülkeler (İngiltere hariç) ile yaptığı toplam çelik ithalatı ve ihracatı düşüş gösterdi. Bazı ürünlerin ihracatında artış, bazılarında ise düşüş kaydedildi.

Söz konusu dönemde İtalya’nın AB dışı ülkelerden çelik ithalatı yıllık %6,5 düşüşle 6,45 milyon mt olurken AB dışı ülkelere çelik ihracatı yıllık %6,9 düşüşle 1,89 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Temmuz döneminde ülkenin AB dışı ülkelerden uzun mamul ithalatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %30 düşerken yassı mamul ithalatı yıllık %5,3 geriledi. İnşaat demiri, filmaşin, teneke levha ve elektro galvanizli sac ithalatı sırasıyla yıllık %9,1, %14,5, %34,4 ve %42,9 geriledi. Bunun yanı sıra ülkenin AB dışı ülkelerden organik kaplamalı sac ithalatı yıllık %130,2 arttı.

Öte yandan söz konusu dönemde İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı uzun mamul ihracatı yıllık %21,1 gerilerken yassı mamul ihracatı ise yıllık %1,2 yükseldi. Ülkenin soğuk rulo sac ve kromat kaplamalı sac ihracatı sırasıyla yıllık %52,2 ve %100 artarken inşaat demiri, filmaşin ve teneke levha ihracatı sırasıyla yıllık %44,5, %27,6 ve %27,8 düşüş gösterdi.

Yılın Ocak-Temmuz döneminde ülkenin birincil imalat ürünleri ithalat ve ihracatı sırasıyla %20,2 ve %9,3 gerilerken ikincil imalat ürünleri ithalatı %5,5 düştü ve ihracatı %2,3 yükseldi.

İthalat ve ihracat tonajlarının detaylarını bin metrik ton cinsinden aşağıdaki tabloda görebilirsiniz (1.000 mt):

Ürünler İthalat İhracat Fark Ocak-Temmuz 2023 Ocak-Temmuz 2024 Değişim (%) Ocak-Temmuz 2023 Ocak-Temmuz 2024 Değişim (%) Ocak-Temmuz 2023 Ocak-Temmuz 2024 İngot ve yarı ürünler 1.715 1.698 -1 139 172 +23,7 -1.576 -1.526 Uzun ürünler 404 283 -30 498 393 -21,1 94 110 Yassı ürünler 4.361 4.128 -5,3 495 501 +1,2 -3.866 -3.627 Birincil imalat ürünleri 371 296 -20,2 813 737 -9,3 442 441 İkincil imalat ürünleri (**) 55 52 -5,5 88 90 +2,3 33 38 TOPLAM 6.906 6.457 -6,5 2.033 1.893 -6,9 -4.873 -4.564

(*) Dikişsiz boru, kaynaklı boru, dövme çubuk, soğuk çekme profil ve çubuk, çekme tel, soğuk şerit, kaynaklı profil

(**) Ağır yapısal şekiller ve iskelet malzemeleri, kaynaklı profil, boru bağlantı elemanları, flanş, baklavalı sac, iri taneli kum ve toz