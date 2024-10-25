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ABD’nin teneke levha ithalatı Ağustos’ta aylık %2,62 yükseldi

Cuma, 25 Ekim 2024 09:15:45 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %2,62 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %52,1 artışla 117.475 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 159,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 103,7 milyon $’a kıyasla 184,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 24.306 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 15.976 mt’a kıyasla 51.328 mt ile Almanya oldu. Almanya’yı, 27.735 mt ile Hollanda, 12.466 mt ile Tayvan, 8.322 mt ile Güney Kore, 7.220 ile Kanada ve 4.409 mt ile İngiltere takip etti.


Etiketler: Teneke Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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