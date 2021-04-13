ABD’nin teneke levha ithalatı Şubat ayında %158,2 arttı

Salı, 13 Nisan 2021 09:47:29 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında ABD’nin teneke levha ithalatı Ocak ayına göre %158,2 ve geçen yılın Şubat ayına kıyasla %42,3 artışla 75.359 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri Ocak ayında kaydedilen 25,9 milyon $ ve geçen yılın Şubat ayında kaydedilen 43,2 milyon $’a kıyasla 60,5 milyon $ oldu.

Şubat ayında, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında yapılan 1.209 mt ve geçen yılın Şubat ayında yapılan 18.276 mt’a kıyasla 16.251 mt ithalat yapılan Hollanda oldu. Hollanda’yı 16.043 mt ile Almanya, 15.259 mt ile Kanada, 6.095 mt ile Çin ve 4.978 mt ile Tayvan takip etti.