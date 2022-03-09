ABD’nin teneke levha ithalatı Ocak ayında %6,7 düştü

Çarşamba, 09 Mart 2022 09:07:59 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %6,7 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %254,1 artışla 85.725 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 123,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 25,9 milyon $’a kıyasla 122,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 21.260 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 369 mt’a kıyasla 28.482 mt ile Çin oldu. Çin’i, 14.628 mt ile Hollanda, 14.557 mt ile Kanada, 8.563 mt ile Almanya ve 6.397 mt ile Tayvan takip etti.