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ABD’nin teneke levha ithalatı Ocak ayında %20,6 düştü

Cuma, 08 Mart 2024 09:23:08 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %20,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %39,4 düşüşle 120.745 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 84,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 113,5 milyon $’a kıyasla 66,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 9.716 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 10.584 mt’a kıyasla 11.380 mt ile Hollanda oldu. Hollanda’yı, 10.831 mt ile Kanada, 7.869 mt ile Almanya, 3.297 mt ile İspanya ve 1.933 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: Teneke Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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