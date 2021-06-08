ABD’nin teneke levha ithalatı Nisan ayında %60 düştü

Salı, 08 Haziran 2021 09:11:57 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %60 ve geçen yılın Nisan ayına kıyasla %43,2 artışla 29.807 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 77,2 milyon $’a ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 52,7 milyon $’a kıyasla 32,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 14.128 mt’a ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 14.086 mt’a kıyasla 9.643 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 7,220 mt ile Almanya, 4.488 mt ile Güney Kore, 4.238 mt ile Hollanda ve 1.642 mt ile Brezilya takip etti.