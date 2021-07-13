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ABD’nin teneke levha ithalatı Mayıs ayında %239,9 arttı

Salı, 13 Temmuz 2021 09:11:47 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %239,9 ve geçen yılın Mayıs ayına kıyasla %46,9 artışla 101.381 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 32,1 milyon $’a ve geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen 67,8 milyon $’a kıyasla 101,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 7.233 mt’a ve geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen 14.063 mt’a kıyasla 31.463 mt ile Almanya oldu. Almanya’yı 30.308 mt ile Hollanda, 12.945 mt ile Çin, 11.106 mt ile Kanada ve 6.781 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: ABD  çelik üretimi  yassı ürünler  ith/ihr istatistikleri  levha  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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