ABD’nin teneke levha ithalatı Mayıs ayında %15,4 düştü

Perşembe, 14 Temmuz 2022 09:07:35 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %15,4 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %9,9 düşüşle 91.254 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 183,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 101,6 milyon $’a kıyasla 167,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 18.587 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 30.308 mt’a kıyasla 26.992 mt ile Hollanda oldu. Hollanda’yı, 26.084 mt ile Almanya, 19.027 mt ile Kanada, 8.929 mt ile Güney Kore ve 7.269 mt ile Tayvan takip etti.