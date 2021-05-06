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ABD’nin teneke levha ithalatı Mart ayında %19,2 arttı

Perşembe, 06 Mayıs 2021 10:14:46 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında ABD’nin teneke levha ithalatı Şubat ayına kıyasla %19,2 ve geçen yılın Mart ayına kıyasla %24,8 artışla 74.537 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 60,5 milyon $ ve geçen yılın Mart ayında kaydedilen 46,1 milyon $’a kıyasla 77,2 milyon $ oldu.

Mart ayında, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında yapılan 16.251 mt ve geçen yılın Mart ayında yapılan 14.312 mt’a kıyasla 27.820 mt ithalat yapılan Hollanda oldu. Hollanda’yı 25.097 mt ile Almanya, 14.128 mt ile Kanada, 3.108 mt ile Güney Kore ve 2.598 mt ile İngiltere takip etti.


Etiketler: çelik üretimi  Kuzey Amerika  yassı ürünler  ABD  ith/ihr istatistikleri  levha  |  benzer haberler »


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