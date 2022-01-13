ABD’nin teneke levha ithalatı Kasım ayında %10,4 arttı

Perşembe, 13 Ocak 2022 09:03:27 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %10,4 artışla ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %11,8 düşüşle 60.822 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 61,6 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 63,6 milyon $’a kıyasla 70,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 19.059 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 16.984 mt’a kıyasla 21.790 mt ile Hollanda oldu. Hollanda’yı, 14.072 mt ile Almanya, 13.153 mt ile Kanada, 4.593 mt ile Güney Kore ve 2.294 mt ile Lüksemburg takip etti.