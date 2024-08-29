ABD’nin teneke levha ithalatı Haziran’a aylık %40,7 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %40,7 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %16,8 artışla 53.244 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 132,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 83,4 milyon $’a kıyasla 83,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 32.359 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 16.567 mt’a kıyasla 14.357 mt ile Hollanda oldu. Hollanda’yı, 13.019 mt ile Almanya, 8.646 mt ile Kanada, 6.216 mt ile Güney Kore, 3.469 mt ile Tayvan, 2.091 mt ile İngiltere, 1.668 mt ile Çin ve 1.356 mt ile Hindistan takip etti.