ABD'nin ham çelik üretimi haftalık %2,4 azaldı - 40. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, 3 Ekim 2026 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %2,4 düşüş ve yıllık %4,8 artışla 1,63 milyon mt oldu.

3 Ekim tarihinde sona eren haftada ABD'li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78,3 olurken, bu oran önceki hafta %80,5 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %77 seviyesinde yer almıştı. Önceki hafta ham çelik üretimi 1,67 milyon mt, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise 1,56 milyon mt olarak kaydedilmişti.

Sene başından 3 Ekim tarihine kadar olan dönemde ABD'nin ham çelik üretimi yıllık %5,3 artışla ve %79 kapasite kullanım oranıyla 65,29 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ülkenin ham çelik üretimi %77,1 kapasite kullanım oranıyla 62,02 milyon mt'da yer almıştı.