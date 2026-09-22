ABD'nin ham çelik üretimi haftalık %6,1 düştü - 38. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 19 Eylül 2026 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %6,1 düşerken, yıllık %0,6 artışla 1,62 milyon mt oldu.

19 Eylül tarihinde sona eren haftada ABD'li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77,9 olurken, bu oran önceki hafta %82,3 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %78,4 seviyesinde yer almıştı.

Sene başından 19 Eylül tarihine kadar olan dönemde ABD'nin ham çelik üretimi yıllık %5,5 artışla ve %79 kapasite kullanım oranıyla 60,36 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ülkenin ham çelik üretimi %77,2 kapasite kullanım oranıyla 57,23 milyon mt olarak kaydedilmişti.