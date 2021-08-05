﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin teneke levha ithalatı Haziran ayında %35,5 düştü

Perşembe, 05 Ağustos 2021 09:09:55 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %35,5 düşüşle ve geçen yılın Haziran ayına kıyasla %19,6 artışla 65.412 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 101,6 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 53,2 milyon $’a kıyasla 67,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 30.308 mt’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 14.003 mt’a kıyasla 17.942 mt ile Hollanda oldu. Hollanda’yı 15.592 mt ile Almanya, 11.634 mt ile Kanada, 9.669 mt ile Tayvan ve 4.857 mt ile Türkiye takip etti.


Etiketler: levha  yassı ürünler  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

04  Ağu

ABD’nin rulo levha ithalatı Haziran ayında %12,6 arttı
27  Tem

ABD’nin teneke levha ihracatı Mayıs ayında %3,5 arttı
27  Tem

ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Mayıs ayında %42,7 düştü
13  Tem

ABD’nin çelik ihracatı Mayıs ayında %2,4 düştü
13  Tem

ABD’nin teneke levha ithalatı Mayıs ayında %239,9 arttı