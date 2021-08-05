ABD’nin teneke levha ithalatı Haziran ayında %35,5 düştü

Perşembe, 05 Ağustos 2021 09:09:55 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %35,5 düşüşle ve geçen yılın Haziran ayına kıyasla %19,6 artışla 65.412 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 101,6 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 53,2 milyon $’a kıyasla 67,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 30.308 mt’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 14.003 mt’a kıyasla 17.942 mt ile Hollanda oldu. Hollanda’yı 15.592 mt ile Almanya, 11.634 mt ile Kanada, 9.669 mt ile Tayvan ve 4.857 mt ile Türkiye takip etti.