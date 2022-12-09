﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin teneke levha ithalatı Ekim ayında %12,8 düştü

Cuma, 09 Aralık 2022 09:04:38 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %12,8 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %38,2 artışla 76.097 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 164,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 61,6 milyon $’a kıyasla 145,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 14.865 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 19.059 mt’a kıyasla 27.949 mt ile Hollanda oldu. Hollanda’yı, 16.456 mt ile Almanya, 12.313 mt ile Çin, 8.618 mt ile Kanada ve 5.341 mt ile Türkiye takip etti.


Etiketler: Teneke Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin teneke levha ihracatı Eylül ayında %7,9 yükseldi

24 Kas | Çelik Haberler

Tosyalı-Toyo soğuk haddeleme tesisinin kapasitesini artıracak

18 Kas | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı Eylül ayında %2,6 düştü

09 Kas | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ihracatı Ağustos ayında %24,8 arttı

20 Eki | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı Ağustos ayında %20,9 arttı

10 Eki | Çelik Haberler

Türk haddeciler kaplamalı ve soğuk rulo sac tekliflerini yakın zamanda yükseltebilir

30 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin teneke levha ihracatı Temmuz ayında %15,5 düştü

27 Eyl | Çelik Haberler

Tyssenkrupp Rasselstein yeni teneke kaplama hattını devreye aldı

20 Eyl | Çelik Haberler

Suudi Arabistan çelik projelerine 9,3 milyar $ yatırım yapacak

14 Eyl | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı Temmuz ayında %30,2 düştü

08 Eyl | Çelik Haberler