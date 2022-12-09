ABD’nin teneke levha ithalatı Ekim ayında %12,8 düştü

Cuma, 09 Aralık 2022 09:04:38 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %12,8 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %38,2 artışla 76.097 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 164,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 61,6 milyon $’a kıyasla 145,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 14.865 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 19.059 mt’a kıyasla 27.949 mt ile Hollanda oldu. Hollanda’yı, 16.456 mt ile Almanya, 12.313 mt ile Çin, 8.618 mt ile Kanada ve 5.341 mt ile Türkiye takip etti.