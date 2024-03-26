ABD’nin teneke levha ihracatı Ocak ayında %47,9 arttı

Salı, 26 Mart 2024 09:45:50 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin teneke levha ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %47,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %89,6 artışla 12.569 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 7,2 milyon $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 7,6 milyon $’a kıyasla 10,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 1.542 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 974 mt’a kıyasla 8.454 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.852 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.