ABD’nin teneke levha ihracatı Ekim ayında %7,7 düştü

Perşembe, 04 Ocak 2024 09:09:51 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin teneke levha ihracatı geçtiğimiz yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %7,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,5 düşüşle 8.316 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 8,9 milyon $’a ve 2022 yılının Ekim ayında kaydedilen 9,4 milyon $’a kıyasla 8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 2.786 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 2.988 mt’a kıyasla 2.522 mt ile Meksika oldu. Kanada’yı, 1.771 mt ile Hindistan ve 1.025 mt ile Pakistan takip etti.