ABD’nin teneke levha ithalatı Aralık ayında %13,5 arttı

Çarşamba, 07 Şubat 2024 09:10:32 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %13,9 ve 2022’nin aynı ayına kıyasla %2,1 düşüşle 48.745 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 78,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Aralık ayında kaydedilen 100,8 milyon $’a kıyasla 84,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 7.163 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 4.877 mt’a kıyasla 16.413 mt ile Almanya oldu. Almanya’yı, 10.567 mt ile Kanada, 9.717 mt ile Hollanda, 8.524 mt ile Güney Kore ve 2.326 mt ile Tayvan takip etti.