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ABD’nin teneke levha ihracatı Aralık ayında %0,6 arttı

Salı, 27 Şubat 2024 09:18:56 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin teneke levha ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %0,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %19,9 artışla 8.494 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 8,7 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 6,6 milyon $’a kıyasla 7,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 1.938 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 2.658 mt’a kıyasla 2.344 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.542 mt ile Meksika, 1.340 mt ile Pakistan ve 1.297 mt ile Çin takip etti.


Etiketler: Teneke Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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