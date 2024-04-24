ABD’nin teneke levha ihracatı Şubat ayında %42,6 düştü

Çarşamba, 24 Nisan 2024 09:31:50 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin teneke levha ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %42,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %17,1 düşüşle 7.218 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 10,7 milyon $’a ve 2023 yılının Şubat ayında kaydedilen 9,1 milyon $’a kıyasla 8,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 8.454 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 1.464 mt’a kıyasla 2.648 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.682 mt ile Kanada takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.