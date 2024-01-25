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ABD’nin teneke levha ihracatı Kasım ayında %1,6 arttı

Perşembe, 25 Ocak 2024 09:40:01 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin teneke levha ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %1,6 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,9 düşüşle 8.446 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 9,2 milyon $’a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 8,9 milyon $’a kıyasla 8,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 1.771 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 1.610 mt’a kıyasla 2.344 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.938 mt ile Kanada, 1.519 mt ile Hindistan ve 1.119 mt ile Çin takip etti.


Etiketler: Teneke Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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