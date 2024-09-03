ABD’nin teneke levha ihracatı Haziran ayında %31,4 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin teneke levha ihracatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %31,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %36,8 düşüşle 5.440 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 8,1 milyon $’a ve 2023 yılının Haziran ayında kaydedilen 9,3 milyon $’a kıyasla 5,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 1.426 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 795 mt’a kıyasla 1.213 mt ile Hindistan oldu. Haziran ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.