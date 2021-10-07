ABD’nin teneke levha ithalatı Ağustos ayında %9,8 düştü

Perşembe, 07 Ekim 2021 09:12:07 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %9,8 düşüşle ve geçen yılın Ağustos ayına kıyasla %19,2 artışla 68.352 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 81,9 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 54,9 milyon $’a kıyasla 75,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 18.372 mt’a ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen 15.251 mt’a kıyasla 22.041 mt ile Almanya oldu. Almanya’yı, 19.859 mt ile Hollanda, 12.889 mt ile Kanada, 7.686 mt ile Tayvan ve 3.037 mt ile Güney Kore takip etti.