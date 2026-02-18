ABD’nin teneke levha ithalatı 2025’in Kasım ayında %17,4 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında ABD’nin teneke levha ithalatı bir önceki aya kıyasla %17,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %37,2 artışla 97.907 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 124,78 milyon $’a ve 2024 yılının Kasım ayında kaydedilen 108,68 milyon $’a kıyasla 136,46 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 25.080 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 19.668 mt’a kıyasla 27.913 mt ile Almanya oldu. Almanya’yı, 17.199 mt ile Hollanda, 16.642 mt ile Tayvan, 11.598 mt ile Kanada, 10.407 mt ile Hindistan ve 8.518 mt ile Türkiye takip etti.