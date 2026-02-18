 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin teneke levha ithalatı 2025’in Kasım ayında %17,4 arttı

Çarşamba, 18 Şubat 2026 14:23:38 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında ABD’nin teneke levha ithalatı bir önceki aya kıyasla %17,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %37,2 artışla 97.907 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 124,78 milyon $’a ve 2024 yılının Kasım ayında kaydedilen 108,68 milyon $’a kıyasla 136,46 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 25.080 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 19.668 mt’a kıyasla 27.913 mt ile Almanya oldu. Almanya’yı, 17.199 mt ile Hollanda, 16.642 mt ile Tayvan, 11.598 mt ile Kanada, 10.407 mt ile Hindistan ve 8.518 mt ile Türkiye takip etti.


Etiketler: Levha Teneke Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin teneke levha ihracatı 2025’in Ağustos ayında %21 artış gösterdi

30 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı 2025’in Ağustos ayında %33 geriledi

24 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı Ekim’de aylık %18,7 yükseldi

25 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ihracatı Temmuz’da aylık %17,4 arttı

26 Eyl | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı Temmuz’da aylık %114,8 yükseldi    

23 Eyl | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı Mart’ta aylık %18,9 yükseldi

29 May | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ihracatı Mart ayında %6,4 geriledi

15 May | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı Eylül ayında %2,6 düştü

09 Kas | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ihracatı Ağustos ayında %24,8 arttı

20 Eki | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ihracatı Temmuz ayında %15,5 düştü

27 Eyl | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Gözyaşı Desenli Sac
Kalınlık:  2 mm
Genişlik:  1.000 mm
Boy:  2.000 mm
DX51D
GALVA METAL SANAYI VE TICARET A.S.
Teklifi Gör
Gözyaşı Desenli Sac
Kalınlık:  2 mm
Genişlik:  1.000 mm
Boy:  2.000 mm
DX51D-B
GALVA METAL SANAYI VE TICARET A.S.
Teklifi Gör
Gözyaşı Desenli Sac
Kalınlık:  2 mm
Genişlik:  1.200 mm
Boy:  2.400 mm
DX51D
GALVA METAL SANAYI VE TICARET A.S.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis