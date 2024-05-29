ABD’nin teneke levha ithalatı Mart’ta aylık %18,9 yükseldi

Çarşamba, 29 Mayıs 2024 14:11:36 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre bu yılın Mart ayında ABD’nin teneke levha ithalatı, bir önceki aya kıyasla %18,9 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %32,9 düşüşle 61.528 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 86,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 142,3 milyon $’a kıyasla 99,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 18.258 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 6.352 mt’a kıyasla 19.571 mt ile Hollanda oldu. Hollanda’yı 15.902 mt ile Almanya, 12.790 mt ile Kanada, 4.435 mt ile Güney Kore ve 3.031 mt ile İspanya takip etti.