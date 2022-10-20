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ABD’nin teneke levha ihracatı Ağustos ayında %24,8 arttı

Perşembe, 20 Ekim 2022 09:07:12 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin teneke levha ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %24,8 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %59,6 artışla 36.195 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 9,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 6,7 milyon $’a kıyasla 12,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 2.145 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 1.524 mt’a kıyasla 3.573 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.889 mt ile Meksika takip etti. Ağustos ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Levha Teneke Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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