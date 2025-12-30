ABD’nin teneke levha ihracatı 2025’in Ağustos ayında %21 artış gösterdi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre ABD’nin teneke levha ihracatı Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %21 artış ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %17,1 düşüşle 3.692 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 3,6 milyon $’a ve 2024 yılının Ağustos ayında kaydedilen 5,3 milyon $’a kıyasla 4,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke 1.098 mt ile Meksika oldu. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihracatı yaptığı bir pazar olmadı.