ABD’nin teneke levha ithalatı 2025’in Ağustos ayında %33 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %33 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %29,4 düşüşle 82.863 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 183,48 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 184,13 milyon $’a kıyasla 122,17 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 46.704 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 51.328 mt’a kıyasla 30.714 mt ile Almanya oldu. Almanya’yı, 26.645 mt ile Hollanda, 8.238 mt ile Türkiye, 7.539 mt ile Kanada, 2.857 mt ile Güney Kore ve 2.572 mt ile Tayvan takip etti.