ABD’nin teneke levha ithalatı Ekim’de aylık %18,7 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre bu yılın Ekim ayında ABD’nin teneke levha ithalatı, bir önceki aya kıyasla %18,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %42,8 artışla 95.734 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 125,52 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 121,46 milyon $’a kıyasla 150,82 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 29.060 mt ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 25.621’a kıyasla 35.741 mt ile Almanya oldu. Almanya’yı 19.155 mt ile Hollanda, 10.876 mt ile Kanada, 9.827 mt ile Güney Kore, 8.108 mt ile Tayvan, 4.223 mt ile İspanya, 3.106 mt ile İngiltere, 2.855 mt ile Çin ve 1.697 mt ile Brezilya takip etti.